Mourinho, come sta Dybala? Non sono ottimista

"Mi fido sempre molto dei giocatori, quando lui non è ottimista io non sono ottimista. Ovviamente dobbiamo aspettare domani per gli esami, però mi fido molto dell'esperienza dei giocatori, Paulo conosce il suo corpo, non è ottimista e allora nemmeno io". Così José Mourinho risponde, dai microfoni di Dazn, a una domanda sulle condizioni di Dybala, uscito contro il Cagliari per infortunio.

"Aspettiamo gli esami dei medici - dice ancora il tecnico della Roma -, che vogliono parlare con lui, ma se lui non è ottimista, anche io non lo sono. Sicuramente perdiamo Paulo per abbastanza tempo".



