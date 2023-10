In spiaggia come in estate,in tanti su litorale romano

Un'estate che sembra non finire.

Tanti romani e turisti, in numero anche maggiore rispetto a domenica scorsa, sono sulle spiagge del litorale, da Ostia, Torvaianica a Fregene e Maccarese, per tintarelle e tuffi, invogliati da una temperatura che si aggira sui 27-28 gradi nelle ore centrali. Gettonati anche i ristoranti e quei stabilimenti o chioschi che hanno allestito tavolini, per aperitivi ed il pranzo, in riva al mare o comunque all'aperto.

In tanti anche a passeggiare o in bicicletta lungo i lungomare e le banchine portuali. Diverse oggi anche le iniziative, tra Fiumicino ed Ostia Antica, per la giornata conclusiva del Tevere Day, tra escursioni lungo gli argini e visite guidate. In mare molte vele ed imbarcazioni da diporto.





