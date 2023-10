Inaugurata a Viterbo la 14/ma edizione di 'Cioccotuscia'

Inaugurata stamani alle 12, nella sala Alessandro IV del palazzo papale di Viterbo, la 14/ma edizione di 'Cioccotuscia'. Al taglio del nastro erano presenti: l'organizzatore e ideatore della manifestazione, Andrea Sorrenti, il consigliere regionale Daniele Sabatini, l'assessore alla cultura e vice sindaco di Viterbo, Alfonso Antoniozzi, Andrea De Simone di Confartigianato, Daniela Lai di Cna e la consigliera comunale Antonella Sberna. La manifestazione che si svolgerà nei fine settimana 7-8 e 14-15 ottobre, per l'edizione 2023 vede la partecipazione di oltre 25 aziende della zona con i loro prodotti.

Ma non solo cioccolato, infatti, sugli stand i visitatori potranno trovare tantissimi altri prodotti che ruotano attorno al dolce alimento, con un occhio di riguardo per il made in Tuscia.

Per questa edizione, la manifestazione varca le porte del palazzo papale con spettacoli di artisti di strada che andranno in scena in 5 piazze del centro storico Viterbese.

"Quest'anno siamo riusciti a portare la manifestazione anche nelle piazze del centro storico - ha detto Sorrenti - e questo è stato un ampliamento mirato a rivitalizzare il centro, con i nostri spettacoli di intrattenimento, studiati sia per i bambini che per gli adulti." La manifestazione a ingresso libero sarà visitabile nei due weekend, dalle 10.30 alle 19.



