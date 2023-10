Frosinone: Di Francesco 'esperienza a Verona non è stata felice'

Eusebio Di Francesco tira un sospiro di sollievo alla vigilia della sfida-salvezza tra Frosinone e Verona. Recuperano Romagnoli, Lirola e Garritano anche se dovrebbero partire dalla panchina. "Ci consentiranno di avere alternative a gara in corso", spiega l'allenatore dei laziali, ex di turno con qualche sassolino da togliersi. "Ho spesso ribadito che per me questo è l'anno zero - aggiunge - Ma l'esperienza a Verona non la ricordo con felicità".

Allo Stirpe sarà una gara importante, uno scontro diretto, per il Frosinone a caccia della vittoria che manca da 3 turni. "E' una partita da affrontare al massimo, molto delicata avendo lo stesso obiettivo - sottolinea Di Francesco - L'avversario è tosto, abituato a giocare queste gare. Una squadra aggressiva, rispetto molto Baroni perché sa lottare per questi traguardi.

Dobbiamo essere molto bravi nel palleggio per uscire dalla loro pressione e idem negli uno contro uno. Il Verona è una formazione molto fisica ma il nostro atteggiamento non deve cambiare". Di Francesco confida sulla spinta dei tifosi. "Voglio fare i complimenti ai nostri sostenitori per quello che ci hanno trasmesso anche nella trasferta di Roma - continua l'allenatore dei ciociari - Spero che domani possano fare ancora di più". Per quanto riguarda la formazione potrebbe esserci il debutto del brasiliano Reinier, ex Real Madrid. Il giovane trequartista finora è stato una sorta di "oggetto misterioso" e c'è grande attesa di vederlo all'opera. Qualche chance anche per Ibrahimovic, in campo a Roma nel finale. Al centro dell'attacco rientrerà Cheddira al posto di Cuni.



