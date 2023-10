Caro affitti:Regione,riconvertire padiglioni Umberto I in campus

"Il presidente Rocca ha spiegato che l'obiettivo dell'amministrazione è quello di aumentare in maniera congrua gli alloggi per gli studenti, anche attraverso la costruzione del nuovo Policlinico Umberto I e la riconversione dei padiglioni attuali in un moderno campus universitario". È quanto si legge in una nota della Regione Lazio, in merito alle proposte avanzate all'incontro avuto ieri con gli studenti universitari in protesta in tenda contro il caro affitti.



