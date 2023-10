Caro affitti: 'delusi da Rocca', studenti restano nelle tende

"Siamo delusi dal comportamento della Regione, Rocca ci ha preso in giro, noi rimaniamo in tenda".

Così gli studenti di sinistra universitaria Sapienza che nelle ultime due settimane hanno dormito in tenda ottenendo un tavolo con il Presidente della Regione Lazio avvenuto ieri sera.

"E' stata l'ennesima presa in giro, il presidente Rocca si è presentato senza dati e soluzioni e non ha preso in considerazione il nostro documento con le proposte", dicono Leone Piva e Mattia Santarelli, coordinatore e vice dell'associazione, "la Regione sostiene di aver realizzato negli ultimi 6 mesi 800 posti letto in più, ma dati alla mano, ne risultano solo 300 e sono comunque merito della giunta precedente".

"Per la giunta Rocca il problema è sotto controllo e si è fatto tutto quello che si poteva fare", spiegano gli studenti che però non la pensano allo stesso modo, dichiarando quindi di "continuare la protesta".



