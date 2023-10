Cagliari, per Radunovic infortunio dopo esclusione

Periodo no per il portiere del Cagliari Radunovic: dopo gli errori e la sostituzione con il portiere Scuffet annunciata ieri da Ranieri, ora arriva anche l'infortunio.

Il numero 1 rossoblu ha riportato una contusione all'occhio durante l'allenamento nel centro sportivo rossoblù di Assemini.

L'estremo difensore serbo non è stato quindi convocato per la gara di domani contro la Roma.

Il mister ha deciso di portare ventisei giocatori. Nella lunga lista ci sono anche Pereiro e Desogus. Prima convocazione anche per il portiere della Primavera Iliev



