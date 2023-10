Aveva 2 etti di cocaina in casa a Viterbo, arrestato

Un 32enne, di origini albanesi, residente a Viterbo è stato arrestato dai carabinieri, grazie al fermo di uno spacciatore 45enne, originario del capoluogo. Al momento del suo fermo in via Ippolito Nievo, i militari hanno trovato addosso al 45enne, 5.20 grammi di cocaina. Quando i carabinieri di Viterbo lo hanno interrogato, il 45enne fermato, ha dichiarato di aver avuto la droga da un albanese di 32 anni, residente nella stessa zona. Da questo gli investigatori, sono riusciti a risalire al 32enne che si trovava già agli arresti domiciliari per reati analoghi.

Al momento della perquisizione della sua abitazione, sono stati trovati vari involucri di cellophane, contenenti 2 etti di cocaina, per un valore di 10.000 euro. Per l'albanese, è scattata la misura di carcerazione presso la casa circondariale di Mammagialla di Viterbo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA