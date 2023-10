Troppi pregiudicati in un locale a Sora, chiuso per un mese

Saracinesche abbassate per un mese: lo ha disposto oggi il questore di Frosinone Domenico Condello per un piccolo locale di Sora. Lo aveva chiuso già altre volte in passato: nel 2021 per dieci giorni dopo una segnalazione del Commissariato di Sora: gli agenti riscontrarono che non veniva rispettata la normativa anti Covid-19. L'anno successivo l'autorizzazione fu sospesa per un mese ritenendo che nonostante il locale fosse punto di ritrovo per pregiudicati che facevano baccano di notte ed avevano dato vita a risse così violente da richiedere l'intervento della forza pubblica.

Il decreto notificato questa mattina è motivato dalla continua presenza di pregiudicati e da altre risse. In particolare, nello scorso mese di agosto c'è stato uno scontro a colpi di bottiglie fra tre minorenni ed un maggiorenne, identificati grazie al sistema di videosorveglianza del Comune di Sora. Per loro è scattata la proposta del Daspo Willy.

I recenti controlli hanno portato a scoprire che nel locale un cliente era stato minacciato con un coltello e che al suo interno a sostituire il titolare c'era uno straniero colpito da un provvedimento della Prefettura di Macerata che ne aveva revocato la misura dell'accoglienza.



