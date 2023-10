Rogo in golf club Roma, sentiti testimoni e acquisiti video

Sono al momento aperte tutte le piste investigative sulla natura dell'incendio avvenuto ieri al golf club di via Marco Simone, a Guidonia, che ha distrutto uno dei padiglioni principali allestiti in occasione della Ryder Cup, attualmente in fase di disinstallazione. I pm di Tivoli hanno affidato le indagini alla polizia che sta procedendo all'ascolto di testimoni e all'acquisizione di immagini e video. Per definire la natura (accidentale, colposo o doloso) si procederà con ulteriori accertamenti tecnici. Sul posto sono intervenuti numerosi automezzi dei Vigili del Fuoco, rimasti all'opera per tutta la notte.



