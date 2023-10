Music is Love, omaggio a Crosby con Marcus Eaton e Jeff Pevar

Va in scena sabato 7 ottobre alle 21, all'Associazione Culturale il Mammut di Roma, Music is Love, uno spettacolo per celebrare David Crosby, figura iconica della musica rock e della scena californiana. Racconti e immagini inedite, proiettate su un grande schermo, si alterneranno alla musica dal vivo in una scaletta in cui figurano alcune delle più belle canzoni di Crosby, interpretate dalla voce e dalle chitarre di Marcus Eaton e Jeff Pevar (storici collaboratori di Crosby), di Inger Nova, Claudio Maffei, Joe Slomp, Stefano Frollano e Francesco Lucarelli, insieme ai Rawstars e alla Déjà Vu Band.



