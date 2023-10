Fori, concorso internazionale per nuova passeggiata archeologica

Un concorso internazionale per il nuovo volto dei Fori Imperiali, per progettare la nuova Passeggiata archeologica allo scopo di promuovere "la riscoperta di una parte fondamentale della citta, del suo cuore archeologico e del suo incredibile patrimonio artistico", con al centro la realizzazione dell''anello pedonale' della nuova Passeggiata, composto da via dei Fori stessa, via di San Gregorio, via dei Cerchi, via di San Teodoro, le salite al Campidoglio e il ramo d'accesso da via Cavour.

Il bando è stato presentato questa mattina ai Musei Capitolini dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri insieme al soprintendente Claudio Parisi Presicce, con l'assessore capitolino alla Cultura Miguel Gotor e Walter Tocci, che negli ultimi mesi si è occupato da vicino del progetto. "Stiamo parlando - ha detto il sindaco - del più grande sistema di interventi mai realizzato, stiamo parlando di 300 milioni per tantissime misure di restauro, riqualificazione e pedonalizzazione".

Il concorso avviato il 4 ottobre vede il termine della consegna degli elaborati il 29 di dicembre prossimo. Gli esiti del concorso arriveranno il 31 gennaio per avere la classifica definitiva il 14 febbraio 2024. "Vorremmo realizzare tutto questo tra il 2025 e il '26 - ha detto ancora il sindaco - mentre tutto il programma operativo ha un orizzonte di consiliatura con alcuni interventi che verranno già terminati prima del Giubileo e poi per il 2027 tutti gli interventi saranno conclusi".



