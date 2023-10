Camera Commercio,25 borse di studio da 1000euro

Venticinque borse di studio del valore di mille euro ciascuna. E' quanto prevede per l'anno 2023 il bando "ITS Academy". Lo si legge in una nota della Camera di Commercio di Roma che, "nell'ambito del Progetto "Formazione Lavoro" finanziato attraverso l'incremento del diritto annuale per il triennio 2023-2025, intende incentivare l'iscrizione di studenti ai percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS-Academy) attivati nella provincia di Roma attraverso l'erogazione di borse di studio, in coerenza con gli obiettivi della riforma del sistema ITS.

La domanda va inviata entro il 30 novembre 2023. Tutte le informazioni sul sito web www.rm.camcom.it.



