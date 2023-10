Tar conferma regolamento accesso bus in Ztl centro storico Roma

Nessuna illegittimità nella delibera con la quale l'Assemblea capitolina a fine maggio 2018 ha approvato il nuovo Regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nella Ztl del Centro storico romano. L'ha deciso il Tar del Lazio con due sentenze con le quali ha respinto ricorsi proposti da Confesercenti Provinciale di Roma, da Federnoleggio-Confesercenti, da operatori del turismo (guide turistiche, tour operator e operatori nel campo della ristorazione) e da aziende del settore.

Secondo i ricorrenti, il nuovo Regolamento, nel vietare il transito e la sosta degli autobus turistici nella Ztl C e nel prevedere altre restrizioni alla sosta dei bus, oltre all'eliminare il sistema degli abbonamenti annuali per i bus, ha penalizzato le loro attività, ponendo limitazioni maggiori rispetto a quelle esistenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA