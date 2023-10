Roma: Gualtieri, 'domani presento concorso per Fori Imperiali'

"Domani presenterò il concorso di architettura internazionale per via dei Fori imperiali, la nuova passeggiata archeologica che realizzeremo. Un progetto gigantesco del Giubileo che si accompagna a una parte Pnrr e una parte di Roma Capitale. La città cambia volto e sarà in grado di valorizzare in modo diffuso la sua unicità storica e paesaggistica, riconnettendosi con la modernità come stiamo facendo con il bando 5G". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al Festival delle Città dell'Ali.



