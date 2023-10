Gualtieri, 'basta una riga per correggere il decreto per i taxi'

"Con il governo non c'è polemica sui taxi: è fattuale. Se vogliono rimediare facessero un decreto di una riga che ripristina il 20 per cento delle risorse ai Comuni dalle licenze, e io gli farò l'applauso, faremo le nuove licenze un po' prima. Questi sono i fatti". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo al Festival delle Città dell'Ali. "In questo caso è stato incomprensibile ma non solo: oggi mi attaccano, 'spetta ai sindaci'... è un po' la coda di paglia. Io sorrido. Sono polemiche della bolla mediatica. Però a me interessa di fare le licenze più in fretta. Io devo scegliere tra avere la procedura ordinaria o perdere risorse preziose.

Altrimenti faremo la procedura accelerata e toglieremo i soldi ai romani. Intanto domani ho avviato la procedura, ho convocato le parti. Lo potevamo fare tre mesi fa. Pazienza. La storia di Roma è millenaria".



