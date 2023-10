Frosinone: emergenza in difesa in vista del Verona

Emergenza nel Frosinone in vista dello scontro-salvezza di domenica contro il Verona. Eusebio Di Francesco dovrà con tutta probabilità rinunciare anche all'esperto difensore centrale Romagnoli che si è fermato al 19' della partita dell'Olimpico con la Roma. L'ex Lecce ha accusato un problema all'inguine, non si è mai allenato in gruppo e si aggiunge agli altri infortunati Kalaj, Harroui, Gelli, Lirola, Kaio Jorge e Garritano.

Per l'allenatore dei giallazzurri scelte obbligate soprattutto in difesa, dove giocheranno Oyono, Monterisi, Okoli e Marchizza.

A centrocampo non sono da escludere le opzioni Bourabia e Reinier che non ha ancora esordito. Per il resto dovrebbe rientrare il centravanti Cheddira al posto di Cuni, ma per esorcizzare l'emergenza e tornare alla vittoria dopo tre turni, Di Francesco confida sul giovane Soulé. L'argentino sta vivendo un grande momento tanto che la Juve lo vuole blindare con un prolungamento di contratto in scadenza nel 2026. Il giocatore è anche seguito dal ct, Luciano Spalletti, perchè ha il doppio passaporto - la mamma ha origini italiane, di cognome fa Malvano - e quindi è convocabile. Spetterà al giocatore scegliere tra l'Italia o l'Argentina, dove è stato già chiamato due volte dal ct, Lionel Scaloni, senza però giocare.



