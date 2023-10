E.League:Roma; Mourinho 'primo tempo orribile, poi meglio'

"Primo tempo orribile, non mi è piaciuto per niente. Non abbiamo mai pressato, poco movimento con la palla, mentre nel secondo tempo abbiamo cambiato ritmo, intensità e aggressività e mi sono piaciuti abbastanza i ragazzi". Lo ha detto José Mourinho a Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 della Roma sul Servette. Sulla coppia Belotti-Lukaku ha detto invece che "quando giochiamo con i due senza Dybala ci manca la creatività, la connessione tra centrocampo e attacco.

E' diverso giocare con e senza Paulo".

Sulle difficoltà che sta incontrando il centrocampo ha poi spiegato che alla Roma servirebbe un tempo "che non abbiamo, perché abbiamo bisogno di punti", aggiungendo come la Roma "non abbia trovato ancora solidità". Infine ha concluso commentando l'infortunio di Pellegrini: "Purtroppo è un giocatore di enorme potenziale, ma ha questa storia clinica che ciclicamente gli porta problemi. Non ci ho ancora parlato, ma dal suo body language mi è sembrato un problema muscolare".



