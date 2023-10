Corruzione in affidamenti tamponi Covid, in 8 a rischio processo

La Procura di Roma ha chiuso l'indagine nei confronti di otto persone in relazione ad una presunta attività di corruzione messa in atto per vantaggi economici sugli affidamenti alle Regioni dei test molecolari durante la pandemia da Covid per un valore complessivo di 3 milioni di euro. A rischio processo, tra gli altri, l'avvocato Luca di Donna e Paolo Narciso, che all'epoca dei fatti rivestiva il ruolo di vice capo di Gabinetto al dicastero della Funzione pubblica nell'esecutivo guidato da Mario Draghi.

I pm contestano in particolare a Di Donna di avere rivestito, tra il luglio del 2020 e il giugno del 2021, un ruolo di 'mediatore' nelle forniture dei tamponi.

In base a quanto emerge dall'atto di conclusione delle indagini, condotte dai pm Fabrizio Tucci e Gennaro Varone, l'accordo puntava ad ottenere "informazioni riservate e privilegiate sulla procedura di gara o sui fabbisogni delle Regioni a cui erano destinati i test molecolari, garantire l'intervento favorevole dei componenti della struttura commissariale e intervenire sulle Regioni affinché sollecitassero gli ordinativi o comunque a evitare che le Regioni non procedessero con gare autonome su base regionale". L'attività di mediazione sarebbe stata "mascherata con due contratti di consulenza". Gli indagati in cambio, secondo l'accusa, "si facevano promettere e consegnare somme di denaro quale remunerazione indebita della loro mediazione illecita''. I magistrati di piazzale Clodio contestano a Narciso di avere messo "a disposizione le sue funzioni, promettendogli e offrendogli incarichi pubblici da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, sollecitando quale corrispettivo l'intervento dell'avvocato Di Donna, legale e manageriale" di una società, ''per concludere un accordo stragiudiziale transattivo e chiudere i contenziosi civili pendenti''.



