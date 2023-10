L'Ottobrata Romana celebra Locasciulli e i canti abruzzesi

La transumanza e le musiche popolari abruzzesi al centro dell'Ottobrata Romana in programma sabato 7 ottobre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Sul palco Ambrogio Sparagna, l'Orchestra Popolare Italiana e il Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni, con la partecipazione di Tosca, Mimmo Locasciulli e Graziella Guardiani (Il Passagallo), per ricordare e celebrare il ricco patrimonio della canzone popolare abruzzese e capitolina, proponendo pezzi storici e interpretazioni contemporanee. Una produzione originale di Musica per Roma, in collaborazione con Regione Abruzzo - Presidenza Consiglio Regione Abruzzo.

Quest'anno il Premio Gabriella Ferri, istituito dalla Fondazione Musica per Roma, sarà assegnato a Tosca. Tema centrale di questa quindicesima edizione è il repertorio legato alla transumanza, l'antica pratica della pastorizia caratterizzata dalla migrazione stagionale del bestiame. Una tradizione che affonda le sue radici nella preistoria e che si sviluppa in Italia anche tramite le vie erbose dei tratturi che testimoniano, oggi come ieri, un rapporto equilibrato tra uomo e natura e un uso sostenibile delle risorse naturali.

Un rapporto armonico che, partendo dal territorio abruzzese raggiungeva anche Roma, oltre alla Puglia, e la sua grande campagna.

Per questa edizione Ambrogio Sparagna - che nell'estate scorsa è stato direttore artistico del Festival della Transumanza in Abruzzo - ha realizzato uno spettacolo originale in cui un'attenzione speciale sarà dedicata al canto popolare abruzzese. In particolare, a quei motivi poetici che descrivono, con l'uso di stornelli e strambotti, le straordinarie bellezze degli ambienti naturali rurali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA