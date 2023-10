Festa di Roma, Gael Garcia Bernal guida la giuria del concorso

Gael Garcia Bernal presiederà la giuria del Concorso Progressive Cinema, la sezione competitiva della Festa del Cinema di Roma (18-29 ottobre). Lo annuncia la direttrice artistica Paola Malanga, con Gian Luca Farinelli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Francesca Via, direttrice generale.

L'attore, regista e produttore messicano sarà affiancato dalla regista britannica Sarah Gavron, dal regista, sceneggiatore e poeta finlandese Mikko Myllylahti, dall'attore e regista francese Melvil Poupaud e dall'attrice e regista italiana Jasmine Trinca. La giuria assegnerà ai film del Concorso Progressive Cinema i seguenti riconoscimenti: Miglior Film, Gran Premio della Giuria, Miglior regia, Miglior sceneggiatura, Premio Monica Vitti alla Miglior attrice, Premio Vittorio Gassman al Miglior attore e il Premio speciale della Giuria, a scelta fra le categorie fotografia, montaggio e colonna sonora originale.

Particolare attenzione sarà data ai giovani autori con il Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas: una giuria presieduta dal cineasta Paolo Virzì, con la produttrice e distributrice francese Adeline Fontan Tessaur e la drammaturga e sceneggiatrice Abi Morgan, assegnerà il riconoscimento a un lungometraggio di finzione in programma nelle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public.

La Festa del Cinema ospiterà inoltre il Premio Ugo Tognazzi alla Miglior commedia che sarà assegnato da una giuria presieduta dall'attrice francese Philippine Leroy-Beaulieu e composta dal regista e sceneggiatore italiano Alessandro Aronadio e la sceneggiatrice italiana Lisa Nur Sultan. L'opera vincitrice sarà scelta fra i titoli in programma nelle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA