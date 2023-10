E.League: Mourinho, prematuro dire che l'obiettivo è vincerla

"È prematuro dire che l'obiettivo è vincere l'Europa League. Il primo obiettivo è qualificarci, il secondo è arrivare primi. L'anno scorso abbiamo giocato due partite in più, contro una squadra che veniva dalla Champions.

L'obiettivo è lavorare passo passo e poi vediamo perché arriverà qualche squalo dalla Champions". Lo ha detto José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Servette.

"Ho già detto che Dybala sarà in panchina e non solo lui, 2-3-4 giocatori riposeranno, però vogliamo vincere la partita e per questo non sarà un turnover totale", ha aggiunto parlando della formazione che giocherà domani, nella quale "ci sarà ancora Bove".

Sulla sua squalifica ha invece detto: "Abbiamo vinto anche con me fuori, ho fiducia nei giocatori e nello staff. Certo non essere in panchina può avere un piccolo impatto, ma non voglio andare oltre questo".



