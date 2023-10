E alla fine lo sposo pagò e il ristoratore ritira la denuncia

La distinta reca l'indicazione delle ore 13:33 di mercoledì 4 ottobre 2023, il conto di partenza è presso una società di servizi bancari con sede a Wiesbaden in Germania mentre quello di destinazione è della famiglia Fabrizi che gestisce il ristorante La Rotonda a Boville Ernica. È il saldo del banchetto di nozze tenuto ad agosto da Moreno P. quando ha promesso eterna fedeltà alla compagna Svenja con la benedizione di un pastore luterano: un pranzo al quale hanno partecipato 74 adulti e 15 bambini ma che non era stato pagato per intero e gli sposi poi avevano fatto perdere le loro tracce andando in Germania.

Quella distinta è stata inviata a fine mattinata allo studio legale dell'avvocato Antonio Ceccani di Frosinone che assiste lo sposo: "Il mio cliente mi ha pregato di informare la controparte d'avere saldato il conto con questo versamento, confermando che non era sua intenzione sottrarsi ma che si è trattato semplicemente di un equivoco".

"Se avremo conferma di questo versamento e se andrà a coprire realmente la parte mancante del conto ritireremo la denuncia" commenta l'avvocato Luigi Tozzi che lunedì aveva presentato una denuncia ai carabinieri a carico dello sposo per insolvenza fraudolenta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA