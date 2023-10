Concerti, danza, teatro, festival. Musica per Roma rilancia

Voci e suoni contemporanei per tutti i gusti, nuove residenze artistiche, teatro, danza, festival, lezioni e progetti speciali. Musica per Roma rilancia diversificando sempre di più l' offerta ''per portare pubblico nuovo e sempre più giovani - con ribadisce il presidente Danielle Pittéri - rafforzando l' immagine polo di attrazione unico nel panorama internazionale degli spettacoli e delle attività culturali''. La stagione 2023-2024 della Fondazione della capitale propone un calendario ricco di appuntamenti e di novità all' Auditorium Parco della Musica e alla Casa del Jazz, a cominciare dalle residenze artistiche di Tosca e Daniele Silvestri che si aggiungono a quella del Premio Oscar Nicola Piovani, i concerti in solo e in trio - il 16 marzo e il 6 maggio - del pianista jazz Brad Mehldau, il progetto di Ascanio Celestini coprodotto con il Comitato Greccio 2023 e con il Teatro Carcano di Milano per celebrare l' ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe di San Francesco, la collaborazione con il Teatro dell'Opera di Roma per la realizzazione di Cantamondo, il coro per bambini di tutte le culture delle scuole primarie per favorire l' integrazione attraverso la musica. E ancora, i due spettacoli di danza di Daniele Cipriani: Las Estrellas, Gala di Flamenco, Danza Spagnola, Escuela Bolera (28 e 29 gennaio) e il Les Étoiles (15, 16 e 17 marzo). All' appuntamento di fine anno con il Festival dei cori Gospel, si aggiungono nuove rassegne: Città in Scena, racconterà la rigenerazione urbana a base culturale che ha rianimato spazi e luoghi pubblici italiani, e Video Game Lab, il primo festival dedicato alle simulazioni virtuali interattive della realtà. Per la musica si comincia con il ritorno di Gilberto Gil (7/10), poi Fiorella Mannoia e Danilo Rea (29.10), Madame (5/11 e 23/12), il trip hop britannico degli Archive (6/11), Asaf Avidan (7/11), Samuele Bersani (26.11), Nomadi (28/11), Fabio Concato (1/12), Aiello (5.12), Mannarino (26,27,28/12), Max Gazzè (29 e 30/12), Steve Hogarth (03/02), Jethro Tull (11/02), e il ritorno sul palcoscenico di Giovanni Allevi dopo la lunga malattia (03/03), LP (12/03), Sergio Caputo (13/04) e molti altri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA