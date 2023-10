Al via domani Romics XXXI, il festival fumetto ed animazione

Dai Supereroi ai protagonisti del grande cinema, dai web creator alle icone del Manga, ai cosplayer, ad ospiti come Cristina D'Avena, la voce più amata delle sigle di cartoni animati, in scena sabato 7 ottobre. Sarà una kermesse di quattro giornate ricca di eventi, la XXXI edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, da domani all'8 ottobre, presso Fiera Roma, vicino Fiumicino e l'asse della via Portuense. Nei 5 padiglioni oltre 350 espositori pronti ad accogliere il pubblico negli oltre 70.000 mq espositivi. Per la prima volta nell'evento sarà presentata la rete delle quaranta biblioteche dislocate nei quindici municipi della città di Roma. Il pubblico sarà accolto dal manifesto targato DC Comics a cura di Panini Comics, realizzato da Gabriele Dell'Otto, che mostra Superman planare sopra Roma e al Colosseo. In agenda la premiazione con il Romics d'Oro di: Roberto Diso, l'autore bonelliano, per la straordinaria carriera tra Mister No e Tex; Declan Shalvey, il pluripremiato artista irlandese, che ha lavorato a numerosi titoli, da Moon Knight a Batman, da Deadpool a Immortal Hulk; Richard Anderson, il grande concept artist, illustratore e pittore americano, al lavoro tra cinema e videogames. Tra le tante novità: una mostra per gli 85 anni di Superman; una per i 30 di Pietro Battaglia, antieroe per eccellenza, e per i 30 anni della scuola romana dei fumetti con l'esposizione di comics inediti. Tra gli ospiti speciali l'illustratore di fumetti americani Simone Bianchi e per l'appunto Cristina D'Avena, voce delle sigle di cartoni animati.

Immancabili i cosplayer, travestiti da supereroi o manga. Ed ancora, una festa per "L'Incantevole Creamy": in occasione della celebrazione dei quaranta anni dalla prima messa in onda del primo episodio de L'incantevole Creamy, Akemi Takada, Romics d'Oro 2013, torna e festeggia con il pubblico il suo character più famoso.



