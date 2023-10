Uomo di 71 anni travolto e ucciso da un'auto a Roma

Travolto e ucciso da un'auto a Roma, Intorno alle 13 di oggi, un uomo di 71 anni è morto dopo esser stato investito in via di Monti Tiburtini da un'auto Ford Fiesta guidata da un 55enne, all'altezza del civico 151, in direzione della tangenziale. L'autista si sarebbe fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto è intervenuto il IV gruppo Tiburtino della Polizia Locale. Tuttora sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA