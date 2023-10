Tram 8, individuato il guasto. Domani nuovi test tecnici

Ancora qualche ora di disagi per gli utenti, e il tram 8 dovrebbe ritornare alla sua piena operatività: i tecnici dell'Atac hanno individuato il guasto elettrico che nelle ultime 48 ore ha provocato degli stop parziali alla linea e domani, a valle dei test, l'intera tratta potrà tornare a essere pienamente funzionale.

Intanto, da stasera alle 20 e per tutta la notte, fa sapere l'azienda dei trasporti romana, sarà effettuata la riparazione finale e nel frattempo l'intera linea sarà coperta dai bus sostitutivi. Domani i tram viaggeranno sulla tratta Trastevere-Venezia "per consentire l'effettuazione dei test d'esercizio sul resto della linea", cioè fino a Casaletto.

Quando tutto sarà a posto, l'intero servizio sarà riattivato.

Il tram 8 era stato fermato dal Campidoglio per 15 mesi per consentire la sostituzione di binari e massicciate, ma poche ore dopo il suo riavvio avvenuto il 1 ottobre si sono verificati problemi all'impianto elettrico: due questioni ben distinte e tra loro indipendenti, aveva subito sottolineato l'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, scusandosi con gli utenti, per i quali è stato messo a disposizione un servizio di bus sostitutivi.

I tecnici dell'Atac hanno passato tutta la notte scorsa al lavoro per risalire alle cause dei cali di tensione che avevano interessato la linea, rimasta attiva tra le fermate Flavio Biondo e Venezia e per il resto 'coperta' dai bus. La diagnosi: "Possibili disconnessioni o dispersioni sul circuito negativo di trazione, sul quale si interverrà nell'immediato sostituendo i cavi del ritorno di corrente". Oggi nel tardo pomeriggio i tecnici hanno finalmente individuato la causa dei salti di elettricità, e sono pronti a metterci mano. Nel frattempo, però, per motivi di sicurezza dalle 20 di stasera lungo l'intera linea correranno i bus; domani, in giornata, le vetture torneranno sui binari tra Trastevere e Venezia. Nel frattempo sul resto della linea si svolgeranno i test tecnici. Al termine dei quali, finalmente, il tram potrà tornare alla sua piena funzionalità.





