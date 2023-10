Sarri, 'il Celtic è una squadra pericolosissima'

"Il Celtic? E' pericolosissimo per dinamismo, rapidità e intensità. Mi ha sorpreso dal punto di vista tecnico, ha valori non banali. In Champions contro il Feyenoord meritavano molto di più loro, poi hanno subito gol su punizione prima dell'intervallo". Lo ha detto Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in conferenza stampa prima della sfida di Champions, domani in Scozia alle 21.

"Dobbiamo fare risultato per essere competitivi fino all'ultimo. Se ci riusciamo, possiamo sperare di ottenere nel passaggio del turno fino alla fine", aggiunge il tecnico dei biancocelesti.



