Non rispetta l'ordine di allontanamento da casa, arrestato

Il giudice gli aveva ordinato di lasciare la casa in cui abita la compagna dalla quale si sta separando e di non avvicinarsi né lì né agli altri luoghi frequentati dalla donna. Ma i carabinieri lo hanno trovato ancora una volta in casa e lo hanno arrestato.

A finire in caserma è stato un 36enne di Ferentino, bloccato dai militari del Nucleo Radiomobile di Anagni.

A chiamarli è stata la ex convivente: ha chiamato il numero di pronto intervento 112 quando ha visto che l'ex compagno stava tornando a casa. I carabinieri sono intervenuti in pochi minuti e lo hanno sorpreso ancora all'interno dell'abitazione, dove il Giudice delle Indagini preliminari di Frosinone lo scorso 10 luglio aveva detto che invece non sarebbe dovuto tornare.

Il 36enne è stato accompagnato in caserma e successivamente, su disposizione della Procura del capoluogo è stato posto agli arresti domiciliari nella dimora dove si è trasferito a seguito della separazione.



