Mancano le aule, lezione in piazza per un liceo a Roma

Vista la mancata assegnazione delle aule, danneggiate e non più utilizzabili da mesi, il liceo Vittoria Colonna di Roma ha deciso di protestare facendo lezione in piazza. Ottenuta l'autorizzazione della Questura, insegnanti e studenti si sono quindi dati appuntamento a lunedì 9 settembre in Piazza Monte di Pietà.

Il Liceo ha presentato nei mesi scorsi richieste formali al Mur, al Municipio 1 e alla Città Metropolitana "senza avere risposte e possibili soluzioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA