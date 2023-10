Un operaio di 30 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto nella sede dell'Ama di via Salaria a Roma. L'uomo è rimasto schiacciato tra due veicoli mentre effettuava un lavoro di scarico.

È stato trasportato in ospedale in codice rosso con una lesione vertebrale. Sul posto è intervenuta la polizia.



