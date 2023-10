Flash mob a Colli Aniene,'vogliamo strade sicure davanti scuole'

Un flash mob è stato organizzato questa mattina nel quartiere di Colli Aniene, a Tiburtina, per chiedere maggiore sicurezza stradale in particolare davanti alle scuole. L'iniziativa si è svolta nel punto in cui, una settimana fa, una ragazzina di 11 anni è stata investita mentre raggiungeva la sua scuola; è stata colpita dalla vettura condotta da un uomo di 40 anni, che poi si è fermato a chiamare i soccorsi, proprio durante l'orario d'ingresso alla scuola Scalarini.

Ad organizzare l'iniziativa di protesta, numerose associazioni coordinate dal gruppo di lavoro mobilità sostenibile del IV municipio, presenti anche alcuni consiglieri del IV municipio di Roma e il presidente del municipio, Massimiliano Umberti.

"La protesta organizzata dai genitori di Colli Aniene è sacrosanta. Davanti alle scuole si proceda lentamente nel rispetto degli studenti. Occorre un vero e proprio piano zero incidenti davanti le scuole, bisogna istallare dispositivi di rallentamento, segnaletica e luci aggiuntive e soprattutto devono essere tutte aree a 30 km. Roma è una delle città più pericolose per i pedoni, e servono misure urgenti e concrete", ha commentato il consigliere della Regione Lazio e promotore della proposta di legge regionale Lazio Strade Sicure, Alessio D'Amato di Azione.



