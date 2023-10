Concerti alla Sapienza al via con Chopin e Beethoven

Il Concerto per pianoforte e orchestra n, 2 di Chopin e la celebre Sinfonia n. 5 di Beethoven con l' attacco più famoso della storia della musica aprono il 13 ottobre alle 20:30 - replica il 14 alle 17:30 - nell' Aula Magna della Sapienza, la nuova stagione dell' Istituzione Universitaria dei Concerti. In scena la pianista Leonora Armellini e la giovane Orchestra da Camera Canova diretta dal suo fondatore Enrico Saverio Pagano. La stagione numero 79 della Iuc fino al 18 maggio 2024 proporrà 36 concerti, il martedì sera e il sabato pomeriggio, affidati ad alcuni fra i più grandi interpreti della scena internazionale, con un repertorio che abbraccia sette secoli. ''Enrico Saverio Pagano e Leonora Armellini sono i fiori all'occhiello di una nuova generazione di interpreti italiani- dice il Direttore artistico Giovanni D'Alò - hanno energia comunicativa e freschezza di idee, quello che ci vuole per avvicinare i giovani alla musica.

Saranno i portabandiera di una stagione straordinariamente ricca, la cui qualità artistica è stata ufficialmente riconosciuta dal Ministero della Cultura''. Per il secondo anno consecutivo il progetto artistico della IUC ha ottenuto il punteggio più alto nella tabella di assegnazione dei contributi del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo. ''Siamo i primi in Italia - aggiunge D' Alò - nel comparto delle attività concertistiche, che comprende 147 soggetti. Un risultato eccezionale che condividiamo volentieri con il pubblico di studenti e appassionati di ogni età che segue sempre con entusiasmo le nostre proposte, anche quelle più innovative''.

''Al terzo anno di inaugurazione della stagione della IUC torniamo a confrontarci con due capisaldi del repertorio concertistico e sinfonico - aggiunge Enrico Pagano, reduce dal successo dell'Orfeo ed Euridice di Gluck al Teatro Verdi di Trieste e de Gli Uccellatori di Gassman al Festival della Valle D'Itria -. È un programma ambizioso, che ci spinge a uscire dalla formazione cameristica e ci porta verso quella sinfonica''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA