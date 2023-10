Alla Festa di Roma tre nuovi film in programma

Tre nuovi titoli entrano nel programma della Festa del Cinema di Roma (18-29 ottobre). Nella sezione Grand Public sarà presentato Gonzo Girl, esordio alla regia di Patricia Arquette; Storia del Cinema ospiterà American Badass: A Michael Madsen Retrospective di Dominique Milano, mentre la sezione proporrà l'anteprima di Lucio Amelio di Nicolangelo Gelormini. Lo annuncia la direttrice artistica Paola Malanga, con Gian Luca Farinelli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, e la direttrice generale, Francesca Via.

Firmato da Patricia Arquette, attrice di culto premiata con l'Oscar© nel 2015 per Boyhood di Richard Linklater e interprete per cineasti come Tony Scott (Una vita al massimo), Tim Burton (Ed Wood) e David Lynch (Strade perdute), Gonzo Girl è ispirato all'omonimo romanzo autobiografico di Cheryl Della Pietra in cui la scrittrice racconta la sua folle esperienza come assistente di Hunter S. Thompson (l'autore di Paura e disgusto a Las Vegas), il padre del cosiddetto "gonzo journalism", stile che combina elementi di giornalismo convenzionale, impressioni personali e artifici narrativi. Protagonisti Willem Dafoe e Camila Morrone. Il documentario American Badass: A Michael Madsen Retrospective di Dominique Milano ripercorre la carriera di Madsen dall'esordio in film come Wargames - Giochi di guerra e Il migliore, passando per il successo di Thelma & Louise di Ridley Scott per giungere alle sue interpretazioni in alcuni capolavori di Quentin Tarantino come Le Iene, la saga di Kill Bill e The Hateful Eight. Il viaggio alla scoperta dei suoi film, più di 170, è reso possibile anche grazie alle testimonianze di coloro che hanno lavorato con lui, fra cui lo stesso Tarantino, John Travolta, Ron Perlman, Charlie Sheen e Daryl Hannah. Attraverso le interviste dirette e il materiale d'archivio, il documentario di Gelormini indaga lo spirito cangiante di Lucio Amelio: da un lato l'anfitrione devoto agli artisti, il pioniere delle nuove correnti '900, il propugnatore delle teorie e il centro del dibattito poetico; dall'altro il businessman e genio partenopeo che ha colto le occasioni e letto la realtà per conquistare il mondo con Napoli e far conquistare Napoli dal mondo.



