A passeggio nonostante i domiciliari, arrestato

I carabinieri lo hanno notato a passeggio per le strade di Ferentino nonostante dovesse stare a casa agli arresti domiciliari per scontare una condanna. Gli uomini del nucleo Radiomobile di Anagni sono intervenuti ed hanno arrestato per il reato di evasione un 36enne.

Era stato messo ai domiciliari nella sua abitazione di Ferentino dallo scorso mese di luglio per espiare una condanna di sei mesi e mezzo per avere violato i sigilli di un'area sotto sequestro.

Il Tribunale di Frosinone ha convalidato l'arresto ripristinando per l'uomo i domiciliari.



