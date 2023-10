Atac, per il tram 8 in corso il pre esercizio, domani la riattivazione

I tecnici Atac hanno ripristinato l'alimentazione dell'intera Sottostazione Elettrica di Trastevere, che da ieri, per la dispersione di alcuni cavi ed il fuori servizio di un interruttore di media tensione, ha impedito di rialimentare il tracciato di linea nella stessa zona Trastevere svolgendo quella parte di servizio con bus.

I tecnici sono intervenuti su alcuni dispositivi di uno dei gruppi di trasformazione, riconfigurando le utenze e permettendo di procedere all'alimentazione della tratta interessata che permarrà in osservazione per il pomeriggio odierno.

E' prevista la riattivazione del normale esercizio sull'intera linea nella giornata di domani.

Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati sul sito atac.roma.it.

Lo rende noto l'ufficio stampa di Atac.



