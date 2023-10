Opera Roma, Wellber debutta con La Valchiria di Wagner

Il direttore d'orchestra Omer Meir Wellber debutta al Teatro dell'Opera di Roma il 6 ottobre con il primo atto di La valchiria (Die Walküre) di Richard Wagner in forma di concerto. Accanto a lui, sul palco, cantano il tenore Stanislas de Barbeyrac, al debutto nel ruolo di Siegmund; il soprano Allison Oakes (Sieglinde, ruolo in cui ha recentemente esordito sotto la direzione di Christian Thielemann alla Sächsische Staatsoper Dresden) e il basso Brindley Sherratt, nella parte di Hunding. Come il direttore israeliano, anche i tre cantanti salgono per la prima volta sul palco del Teatro Costanzi. Il concerto, in programma alle 20, sarà trasmesso in diretta su Radio3 Rai.

La Valchiria è la seconda delle opere che costituiscono la Tetralogia Der Ring des Nibelungen (L'anello del Nibelungo) ispirata ai miti nordici del dio Odino. Celebre per il tema della Cavalcata delle Valchirie che compare nel terzo atto, Die Walküre si configura come un tassello importante nello sviluppo musicale e filosofico di Wagner. Nel primo atto dell'opera si assiste alla nascita dell'amore incestuoso tra Siegmund e Sieglinde - entrambi figli del dio Wotan - culminante con un duetto d'amore e nella canzone della primavera cantata dal protagonista. Omer Meir Wellber è attuale direttore musicale del Teatro Massimo di Palermo e direttore musicale uscente della Volksoper di Vienna: dal 2025 assumerà le funzioni di direttore musicale ad Amburgo, sia del teatro lirico sia della Elbphilharmonie. Ha collaborato con registi del calibro di Graham Vick ed Emma Dante e nel 2021 ha ricevuto un Premio Abbiati per i progetti realizzati al Teatro Massimo di Palermo.

Wellber tornerà all'Opera di Roma nella prossima stagione, il 10 febbraio, per dirigere l'Orchestra e il Coro della Fondazione Capitolina in un concerto che affianca il Requiem di Mozart a Proximity or closeness, una coreografia di Ermanno Sbezzo sulle musiche del Quartetto per pianoforte e archi in La minore di Gustav Mahler.



