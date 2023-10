Molesta tre studentesse a Roma, a processo professore

Violenza sessuale e atti osceni ai danni di tre studentesse. Per questi reati il professore di un istituto superiore di Roma è finito sotto processo. In base all'impianto accusatorio dalla Procura, il professore, che ricopriva il ruolo di docente di supporto, nel febbraio del 2019 avrebbe molestato una alunna, minorenne, e durante una supplenza avrebbe fatto lo stesso con un'altra studentessa, anch'essa minorenne, dopo averla chiamata vicino alla cattedra. In un terzo episodio il professore avrebbe compiuto atti osceni davanti ad una ragazza. Nel corso dell'udienza oggi, davanti ai giudici della quinta collegiale, sono state sentite le parti offese.



