Maltrattamenti ed estorsione ai genitori, arrestato

Un rapporto difficile, sfociato in maltrattamenti e percosse ai genitori per obbligarli a dargli i soldi che voleva: un 48enne residente a Veroli è stato arrestato questa mattina dai carabinieri e portato nel carcere di Frosinone. Deve scontare tre anni e quattro mesi per i reati di 'maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e lesioni personali' il tutto aggravato dal fatto che le vittime fossero i genitori.

I fatti risalgono ad alcuni anni fa, i carabinieri erano dovuti intervenire più volte nell'abitazione di famiglia a Torrice, vicino al capoluogo. Ora la magistratura ha completato i vari gradi di giudizio e la sentenza è diventata definitiva.

L'ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone ha emesso il provvedimento di cattura, eseguito nelle ore scorse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA