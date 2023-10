Lazio, al via vaccini anti-Covid, si parte da operatori sanitari

Al via da oggi nel Lazio la campagna di vaccinazione anti Covid-19, in concomitanza con l'antinfluenzale. Dalla giornata di oggi la somministrazione delle dosi viene demandata alle Aziende sanitarie locali per il personale sanitario operante negli ospedali e nelle strutture presenti sul territorio competente. Nella prima fase, la Regione Lazio dà priorità agli operatori sanitari e sociosanitari di Asl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Tra le categorie prioritarie ci sono anche i professionisti delle Residenze sanitarie assistenziali e delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali con i relativi ospiti, le cui vaccinazioni avverranno sotto la supervisione dei Dipartimenti di prevenzione delle Asl, in collaborazione con i Medici di medicina generale. La seconda fase della campagna vaccinale avverrà invece dal 16 ottobre, quando la somministrazione dei vaccini sarà assicurata ai cittadini con età superiore agli 80 anni e le persone fragili.

A partire dal 30 ottobre, sarà invece possibile somministrare le dosi anche alle altre fasce della popolazione, consigliando i familiari, i conviventi e i caregiver di persone con gravi fragilità. Le farmacie di comunità diventeranno centri vaccinali dal mese di novembre.



