Caro affitti: protesta delle tende anche a università Roma Tre

"Ora: casa, studio e reddito". Gli studenti delle tende portano la protesta contro il caro affitti anche all'Università Roma Tre. "La lotta contro il caroaffitti parla di speculazione abitativa, che conosciamo bene a Roma Tre, tra i quartieri di San Paolo, Garbatella e Marconi, parla di diritto allo studio e mancanza di welfare, parla di prospettive future delle giovani generazioni in questo paese. Accogliamo le proposte che altri studenti nei vari atenei stanno portando di fronte alla sordità del governo e delle istituzioni e alle strumentalizzazioni di alcuni partiti di opposizione, a partire dalla necessità di reintrodurre un equo canone come tetto massimo al prezzo degli affitti, abolendo la legge 431/98", afferma il movimento universitario Cambiare Rotta, in presidio da questa mattina con le tende nella facoltà di Lettere e Filosofia. "Questa settimana ci mobiliteremo quindi anche a Roma Tre per continuare a fare pressione su Governo e istituzioni perché siamo #stanchidiattendere e come studenti fuorisede e pendolari ci organizziamo per casa-studio-reddito!", aggiungono gli studenti.



