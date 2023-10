Roma: Lukaku 'noi in una posizione difficile, ma è lunga'

"Abbiamo parlato tra di noi e con il mister questi giorni, per noi era veramente importante vincere.

Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo messo tutto dentro".

Così Romelu Lukaku a Dazn dopo la vittoria per 2-0 contro il Frosinone.

"Devo mettermi a disposizione del club e fare il meglio possibile, i compagni mi stanno aiutando dal primo giorno e devo ringraziarli. Siamo in una posizione difficile, ma la stagione è lunga, dobbiamo migliorare", ha aggiunto il centravanti in gol all'Olimpico. Sul suo feeling con Dybala ha invece aggiunto: "Con ogni compagno che ho avuto davanti ho sempre avuto delle buone relazioni, è importante sapere le qualità del mio compagno. Paulo ne ha tante e dobbiamo fare solo il meglio per la Roma".



