Polo: 8-7 a UnoAErre, Harpa Club campione d'Italia

Lo scudetto è dell'Harpa Polo Club.

Con l'8-7 ai campioni in carica dell'UnoAerre Acquedotto Romano, sono stati Fabrizio Facello, Therence Cusmano, Bautista Fanelli e Oscar Mancini a cucirsi il tricolore sulle maglie. Una finale tiratissima, che ha visto UnoAerre rimontare uno svantaggio iniziale di cinque gol, senza però riuscire a completare la rimonta. A trascinare l'Harpa Polo Club, il capocannoniere Ignacio Kennedy, stella argentina (4 hp), autore di 21 gol complessivi. Alle finali del campionato italiano U.S. Polo Assn.

2023, disputate al Roma Polo Club, hanno assistito circa 1000 tra appassionati e curiosi in una giornata che ha unito sport e solidarietà. Alle spalle del campo di gara, infatti, gli spettatori hanno dato il loro contributo a Polo for Smiles, l'evento charity in favore della Fondazione Operation Smile Italia, per sostenere le cure chirurgiche dei bambini nati con malformazioni del volto in Perù. Con i fondi raccolti durante la giornata verranno forniti servizi chirurgici a due ospedali della zona della capitale Lima. Alla raccolta benefica ha contribuito anche la SS Lazio, che ha messo all'asta la maglia ufficiale della squadra autografata dai giocatori biancocelesti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA