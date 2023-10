'Ottobrata romana',molte presenze sulle spiagge

Una prima domenica di ottobre dal sapore estivo. Molte le presenze sulle spiagge del litorale romano, da Ostia, Capocotta, Castel Porziano fino a Fiumicino, Fregene e Maccarese. La temperatura gradevole di circa 27 gradi ha invogliato tanti romani a tirar fuori di nuovo dagli armadi e cassetti costumi, da bagno e teli da mare per tintarelle e tuffi fuori stagione, ma che sono in linea con la classica "ottobrata romana". Ci sono anche turisti stranieri del nord Europa e non solo che approfittano della bella domenica di sole.

Gettonati, per aperitivi ed il pranzo, anche ristoranti e bistrot, con tavolini all'aperto, in stabilimenti, sui lungomare e nei centri cittadini. Tante anche le barche da diporto approfittando del mare piatto.



