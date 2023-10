La Roma reagisce, con Lukaku-Pellegrini 2-0 al Frosinone

La Roma doveva reagire e lo fa battendo il Frosinone 2-0. Dopo il tonfo con il Genoa e un avvio di campionato da dimenticare, la squadra di Mourinho si ritrova e si prende tre punti vitali per una classifica choc: i giallorossi contro l'ex Di Francesco vanno a segno al 21' con Lukaku, co Dybala a ideare l'azione. L'argentino è l'artefice dell'assist che nella ripresa (38') consente a Lorenzo Pellegrini di firmare il raddoppio. Per i ciociari un paio di occasioni soprattutto nel primo tempo con Cuni, partito titolare al posto di Cheddira.



