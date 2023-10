Bancarotta fraudolenta, arrestato dopo tredici anni

Nel 2010 aveva sottratto i beni della sua azienda di Frosinone portandola alla bancarotta. Per questo era finito sotto processo ed era stato condannato a tre anni di reclusione. A distanza di tredici anni questa mattina i carabinieri di Ceccano hanno arrestato un 60enne della città per fargli scontare quella pena: lo ha disposto l'ufficio Esecuzioni Penali della procura della Repubblica di Frosinone.

I militari della Compagnia di Frosinone hanno rintracciato l'uomo notificandogli il provvedimento di espiazione della condanna per bancarotta fraudolenta. Al termine delle formalità di rito è stato accompagnato nella Casa Circondariale di Frosinone.



