Lazio: Sarri, noi non siamo una grande squadra

Un'analisi cruda, quella di Maurizio Sarri dopo il 2-0 patito contro il Milan: "Noi non siamo una grande squadra, non possiamo considerarci una grande.

E non lo non eravamo neanche lo scorso anno". Nell'analisi del tecnico della Lazio, "abbiamo perso per due sgasate, non abbiamo la cilindrata di un giocatore che va a 35 all'ora, noi andiamo più piano". Per Sarri non tutto è da buttare: "Nel primo tempo abbiamo fatto meglio di loro, abbiamo recuperato 50 palloni e creato una decina di situazioni di superiorità numerica, senza creare palle gol. Abbiamo sofferto un quarto d'ora, ma è da mettere in conto contro il Milan. Un minuto prima del 2-0 ci è stato negato l'1-1. La classifica ora non dobbiamo guardarla, ma dobbiamo tirarci fuori. Ma servono mesi".

Mercoledì c'è la sfida di Champions a Glasgow contro il Celtic: ma la Lazio può reggere il doppio impegno? "Quando giochiamo in campionato non si può pensare alla Champions, che per noi è un lusso - risponde Sarri -. Rimanere nelle posizioni di alta classifica e riconquistare l'Europa per noi è vitale.

Poi è chiaro che da lunedì ci penseremo".



