Inaugurato Villaggio Salute della Croce Rossa Italiana

Inaugurato questo pomeriggio dalla presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo e dal direttore del Maximo Shopping Center, Alessandro Allegri, il Villaggio della Croce Rossa Italiana con tante attività per sensibilizzare e informare sulla salute, occasioni per poter svolgere gratuitamente screening medici gratuiti, assistere a simulazioni e dimostrazioni di intervento in situazioni di pericolo ed emergenza e visitare una grande esposizione dei mezzi speciali della CRI.

Oggi fino alle 22 e domani, dalle 10 alle 17, presso i gazebo e gli stand allestiti in Piazza Gabriella Ferri, gli operatori spiegheranno al pubblico le più comuni manovre salvavita; eseguiranno mass-training; dimostreranno come si interviene, e con quali attrezzature, per prestare soccorso in situazioni speciali, ad esempio in acqua o con l'ausilio di unità cinofile o anche quando è necessario operare con un alto biocontenimento.

Interessante e utile, per chi ha amici animali, sarà anche apprendere da veterinari qualificati le tecniche di rianimazione nel cane e nel gatto.

I più avanzati mezzi in dotazione alla Croce Rossa (ambulanze, jeep, moto, truck) saranno in mostra sul perimetro della piazza e gli operatori illustreranno ad adulti e bambini il loro funzionamento e utilità nei diversi contesti di soccorso.

Sarà attrezzata anche un'area che riproduce un bar, ribattezzata Bar-collo, dove verrà simulato un terremoto e il conseguente intervento dei mezzi di soccorso.

Domani mattina, dalle 7.30 alle 13, si potrà anche donare il sangue e i sanitari sensibilizzeranno sull'importanza della donazione.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Maximo Shopping Center e la Croce Rossa Italiana - Comitato Municipio 9 di Roma, che ha coinvolto per l'occasione decine di medici, operatori sanitari e volontari dell'organizzazione.

Per la sua valenza anche sociale, l'evento del Villaggio della Salute ha ottenuto il patrocinio della Regione Lazio, di Roma Capitale e del Municipio IX Roma Eur.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA