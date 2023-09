Calcio: Di Francesco 'amo sempre la Roma, ma testa al Frosinone'

Prova a mascherare l'emozione di una partita che per lui sarà ovviamente speciale. "Vedere quel pubblico farà tanto piacere ma sono concentrato solo sul Frosinone. Non so quali sentimenti avvertirò all'Olimpico. Per me comunque l'amore per la Roma rimarrà intatto", ha detto Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida con i giallorossi.

Il tecnico del Frosinone sarà il grande ex della partita: 101 presenze da calciatore con uno scudetto e 87 da tecnico con una storica semifinale di Champions League. Ma domani Di Francesco potrebbe inguaiare ancor di più la Roma, reduce dalla pesante sconfitta di Genova. Il Frosinone infatti arriverà forte di 5 risultati utili di fila (9 punti, +4 sui giallorossi) e sogna il colpaccio per sfatare anche un tabù (ciociari sempre ko nei 4 precedenti con la Roma). "Sarà una partita molto difficile - afferma Di Francesco - Conosco bene l'ambiente di Roma e sono convinto, che nonostante gli ultimi risultati negativi, il pubblico sosterrà la squadra come sempre. Mourinho è un grandissimo allenatore, è passato attraverso tante difficoltà e sa come gestire queste situazioni.

Quindi mi aspetto avversari molto motivati". A parte gli assenti annunciati (Harroui, Lirola, Kalaj, Gelli e Kaio Jorge) sono in forte dubbio Romagnoli e Garritano. Non è escluso un mini-turnover. In rampa di lancio quei giocatori poco utilizzati come Bourabia, Reinier e Ibrahimovic. Ma al di là degli interpreti Di Francesco chiede ai suoi di non snaturare la filosofia di gioco mostrata finora. "Per mettere in difficoltà la Roma dobbiamo essere noi stessi: quindi aggressivi, corti e con tanta corsa - sostiene l'allenatore - Per sopperire al 'gap' tecnico serve lo stesso ritmo mostrato dall'inizio".



