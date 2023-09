Un giovane di 24 anni ha perso la vita questa mattina a Priverno (Latina) dopo essersi ribaltato con un trattore in località Boschetto. Come riporta il sito online del quotidiano "Latina Oggi", sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118, il quale non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo.



